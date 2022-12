Homem desaparecido após cair com táxi na ribeira de Odivelas

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, explicou que um táxi entrou na ribeira depois de se ter despistado na rua 25 de Abril, junto à ponte de Frielas, no concelho de Odivelas, e que um agente da polícia ainda conseguiu resgatar o ocupante.

"O agente da PSP conseguiu retirar o ocupante de dentro de água, depois deste ter saído do táxi encontrando-se agarrado a uma árvore. No entanto, já não conseguiu salvar o taxista. Quando os bombeiros chegaram este já não se encontrava no interior do veículo", referiu a mesma fonte.

Segundo a fonte, houve uma segunda situação, depois da estrada já estar cortada, com uma outra viatura que também caiu na ribeira, tendo o seu condutor sido detido depois de resgatado, por estar alcoolizado.

O alerta para o acidente, de acordo com fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foi dado pelas 02:38 da madrugada, para um acidente de viação, que veio a provocar um desaparecido e um ferido ligeiro.

No local, encontram-se ainda esta manhã os bombeiros de Odivelas e da Pontinha, além da PSP.