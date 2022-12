SNS24: só um quarto dos portugueses ligou antes de ir ao hospital

Depois de dois anos de utilização intensiva, a maioria dos portugueses deixou de recorrer da mesma forma à linha SNS24. A manifestação de sinais de doença, incluindo de infeção respiratória, está agora a motivar a ida direta ao hospital. Os dados dos últimos dez dias revelam que, no máximo, um em cada quatro doentes na sala de espera do atendimento hospitalar a agudos telefonou primeiro para o serviço de apoio. A maioria optou por contrariar, assim, as recomendações médicas e do Governo.

Os números a que o Expresso teve acesso mostram que as Urgências têm admitido entre 16 mil a 19 mil pessoas por dia e que para a linha apenas telefonaram seis mil a sete mil. E, destas, só 4500 por razões de saúde. Os restantes contactos têm sido para esclarecimentos administrativos ou sobre vacinas, por exemplo. Entre quem ligou com queixas clínicas, 35% teve indicação para ir às Urgências.