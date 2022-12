Fernando Pádua: como a sorte, um cacho de uvas e cinco quilos de Anatomia fizeram do miúdo humilde algarvio um médico de exceção em Portugal

O olhar turvo da criança de família humilde, algarvia, afastada da urbe e com pouco horizonte com que sonhar, clareou com uma frase de um professor de liceu, um dia, numa aula. Fernando havia sido o segundo melhor da turma numa prova de português. Pela primeira vez, o segundo melhor. Logo ali, nesse momento, o aluno razoável que conhecia até então sentiu um olhar a incidir sobre si de forma distinta, vindo do mestre. Mais pausado, pensativo. Afinal, poderia ansiar ser alguém. As fronteiras da sua vida tornar-se-iam, a partir dali, elásticas.

