Resultados a Matemática no 5.º ano melhoram, mas 79% dos alunos estão abaixo do esperado

A disciplina de Matemática do 5.º ano de escolaridade é a que se destaca com o pior desempenho nas provas de aferição dos alunos do ensino básico no ano letivo de 2021/22. Segundo o Ministério da Educação, que divulgou os resultados esta quarta-feira, é nesta disciplina que os “alunos evidenciam mais dificuldades em atingir desempenhos dentro do esperado”: 79% revelaram dificuldades ou não conseguiram responder às questões, uma percentagem “significativamente elevada”.

