Portugal ainda longe de se poder afirmar como uma "economia do bem-estar"

O Produto Interno Bruto não resume o sucesso de um país. E se é certo que o PIB americano é mais do triplo do português, também é certo que a esperança média de vida em Portugal é maior que a dos EUA, lembra a economista americana Amanda Janoo, dirigente da Wellbeing Economy Alliance – uma plataforma colaborativa de organizações, movimentos e indivíduos internacionais – e que esteve na segunda-feira numa conferência sobre a economia do bem-estar em Lisboa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler