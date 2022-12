Hospital de Santa Maria muda de administração

A administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHULN), que agrega os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, foi substituída. A alteração, conhecida esta terça-feira, dá ainda conta de que Daniel Ferro (que transitou do Garcia de Orta, em Almada) e os demais elementos encarregados da gestão cessam funções no final do ano, dando os lugares a uma nova equipa, liderada pela antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins. A farmacêutica iniciará funções em janeiro.

A substituição do conselho de administração do CHULN quando a sua maior unidade, Santa Maria, tem estado sob forte pressão na Urgência é, ainda assim, apresentada como alheia à crise na resposta aos doentes agudos. A administração cessante tinha terminado o mandato, de três anos, em dezembro do ano passado, e a não renovação das funções tinha, assim, de ser feita agora, pois Ana Paula Martins vai assumir funções em janeiro.