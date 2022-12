Fernando Gomes, fundador do Metro do Porto: "Provamos que não foi uma megalomania minha e de uns sujeitos do Norte"

Inaugurado há 20 anos, o metro começou a operar com apenas uma linha de 12 quilómetros entre as estações Senhor de Matosinhos e Trindade, após uma década em que foi motivo de anedotas, como "o metro de papel" ou "o centímetro". Em entrevista ao Expresso, o atual presidente do Conselho de Administração da SAD do FC Porto afirma que a rede atual em operação, num total de 67 quilómetros, já foi mais longe do que alguma vez imaginou, e está convicto que o projeto da nova ponte sobre o Douro e da segunda linha de metro para Gaia é demasiado importante para que não se realize até 2026.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler