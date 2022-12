Meteorologia: chuva forte provoca inundações em Quarteira

Na noite deste sábado, várias ruas em Quarteira, no Algarve, ficaram inundadas na sequência da forte chuva que caiu. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as estradas alagadas.

Surgem depois do alerta da Proteção Civil, que este domingo avisou para o risco de inundações em zonas urbanas, cheias e deslizamentos de terras no sul do país devido às chuvas e vento fortes.

Faro é um dos três distritos sob aviso amarelo e aquele onde se esperam condições meteorológicas mais adversas. O aviso amarelo para precipitação e trovoada está ativo desde as 18:00 deste domingo e até às 15:00 de segunda-feira. O aviso amarelo para vento entre as 09:00 e as 18:00 de segunda-feira.