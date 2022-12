Por que há demissões nas administrações dos hospitais? O que acontece aos serviços? E o que pensa fazer o Ministério da Saúde?

Por que razão há tantos chefes de Urgências de hospitais públicos que pedem a demissão?

Os médicos responsáveis pelo funcionamento dos serviços de atendimento urgente no Serviço Nacional de Saúde (SNS) decidem abandonar as funções de chefia em protesto contra a falta de condições para assegurar os cuidados necessários à população. Quase sempre, o principal motivo do descontentamento é a falta de profissionais para garantir as escalas de trabalho. Com a crescente escassez de médicos, enfermeiros, técnicos e outros recursos humanos nos hospitais públicos, os pedidos de demissão sucedem-se. Além de alerta, o abandono da função de chefia não implica responsabilização por má prática.

