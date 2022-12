Preço do cabaz de alimentos atinge novo recorde: o quilo de pescada, por exemplo, subiu 78%

O preço de um cabaz básico com 63 produtos essenciais custa agora €219,22, mais €35,60 do que há nove meses, o que representa um aumento de 19,4%. É o valor mais alto desde o início da guerra na Ucrânia, segundo as contas da Deco/Proteste.

Por categorias, os maiores aumentos registaram-se no peixe, laticínios, carne e congelados, todas com subidas de 20% ou mais desde o final de fevereiro. E há produtos com aumentos de preço ao nível de uma hiperinflação: o quilo de pescada fresca passou de €6 para €10,74 (subida de 78%), um pacote de arroz carolino saltou de €1,14 para €1,74 (mais 53%) e o açúcar ficou 54 cêntimos mais caro (mais 49%), por exemplo.