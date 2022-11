2022 foi o melhor ano para casar? Recordes da última década foram batidos e sector deve movimentar mais de mil milhões de euros

Sinos a tocar nas igrejas, chuva de flores em cortejos nupciais, quintas em azáfama com os 'copos de água' - tudo isto marcou 2022, que se prepara para ser o ano com maior número de casamentos em Portugal da última década, muito à conta de festas que tiveram de ser adiadas durante a pandemia. Segundo especialistas do sector, Portugal deverá fechar o ano com 36 mil a 37 mil casamentos celebrados, acima dos 33 mil registados em 2019.

