Nesta "serra mágica" em Mirandela, há mais de 100 painéis de pinturas rupestres: arqueólogos querem travar um parque eólico para as proteger

Maria de Jesus Sanches não pode “ir a lado nenhum”, logo encontra uma nova, que é como quem diz, uma velha pintura rupestre que ora se acende, ora se apaga, conforme a luz e a humidade dão de si. Na serra de Passos, em Mirandela, o dia é suficientemente húmido para que a arqueóloga detete um desenho a vermelho na rocha. "Esta é das que se vêem bem", garante a colega, Joana Teixeira. “Aqui temos este serpentiforme, no fundo, uma linha sinuosa.” Maria de Jesus Sanches, do departamento de Ciências e Técnicas do Património da Universidade do Porto, acrescenta uma representação da figura humana à descoberta. “Hoje parece um antropomorfo. Eu não tinha percebido este antropomorfo. Tem a cabeça aqui e duas perninhas em V.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler