Portugal conquista quarto lugar nas Olimpíadas Mundiais de Robótica

Portugal conquistou o quarto lugar nas Olimpíadas Mundiais de Robótica. Foi a primeira vez que o país participou no concurso que se realizou na Alemanha.

Foram três as jovens estudantes a representar Portugal, pela primeira vez, nas Olimpíadas Mundiais de Robótica que decorreram na cidade de Dortmund, na Alemanha, entre 17 e 19 de novembro.

Uma prova “emocionante” e “bastante interessante” que se revelou “uma surpresa bastante positiva”, confessam as jovens que elevaram o nome de Portugal à quarta posição, numa competição que contou com a participação de 265 equipas de 73 países.

Apesar de não ser uma estreia em eventos mundiais, o clube de robótica da Escola Básica de São Gonçalo, em Torres Vedras, chegou às Olimpíadas com o projeto "O Mundo na Ponta do Dedo".

"Nós fomos a um hospital e vimos que havia um problema, uma falha no mercado, pois haviam pessoas que não conseguiam mexer os membros superiores e não conseguiam mexer em equipamentos eletrónicos e então, ao falar com neurologistas, psicólogos, professores que estudam a tetraplegia, a paralisia cerebral, vimos a melhor maneira de ajudar essas pessoas", conta Joana Silva, uma das alunas envolvidas no projeto.

O clube de robótica que tem mais de 50 alunos, desde o 1º ao 12º ano, foi criado em 2007 e já conta com 13 prémios mundiais.

"A robótica é o futuro, as novas profissões ainda estão por nascer, portanto o que nós fazemos aqui é semear para colher, é darmos potencial para que eles possam crescer nesta literacia digital", refere Jaime Rei, coordenador do clube de robótica.

O clube prepara-se agora para o apuramento para as próximas Olimpíadas Mundiais de Robótica, em 2023, que vai realizar-se no Panamá, sob o tema “Conectar o Mundo”.