Póvoa de Varzim: encontrado corpo da militar desaparecida no mar

O helicóptero da Força Aérea Portuguesa que operava nas buscas por uma jovem de 20 anos desaparecida hoje de madrugada na Praia da Lagoa na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, retirou do mar um cadáver cerca das 16:00.

Segundo observou a Lusa no local, o corpo foi localizado na água cerca de meia hora antes do resgate, que foi posteriormente efetuado por um mergulhador que saiu do helicóptero.

Quatro jovens foram arrastados na madrugada desta sexta-feira pela ondulação na praia, três dos quais foram resgatados com vida, disse à Lusa o capitão do porto.

O capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, Ferreira Teles, adiantou pela manhã que quatro jovens foram arrastados pela ondulação na praia da Lagoa, na localidade de Aver-o-Mar.

“Ao chegar ao local deparamo-nos com um quadro de oito jovens que tinham ido molhar os pés”, indica. "Os jovens estavam junto à linha de água e foram apanhados pela ondulação. Uma jovem com cerca de 20 anos está desaparecida e os outros três foram resgatados com vida e encaminhados ao Hospital da Póvoa", adiantou.

“Os sinistrados são militares do exercito e estavam em formação na Escola de Serviços do Exército que está sediada na Póvoa de Varzim”, acrescenta.

De acordo com o comandante Ferreira Teles, os três jovens resgatados estavam estáveis e conscientes.

Após o nascer do sol, foi mobilizado um helicóptero da Força Aérea e um salva-vidas que está a realizar buscas por mar. Estão no local elementos do Bombeiros da Póvoa do Varzim, da polícia marítima, INEM e elementos da estação salva-vidas da capitania.

Toda a costa marítima de Portugal continental está sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à forte agitação marítima.

