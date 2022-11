“Os pais vêm por tudo e por nada, esquecem-se que isto é pior que a creche”: procura de urgências subiu 40%, 70% dos casos não são graves

Os serviços pediátricos, sejam urgências ou internamentos, estão cheios. Com o tempo mais frio, os vírus respiratórios começaram a cobrar a dívida imunitária que os mais novos acumularam durante dois anos de assepsia contra a pandemia e os médicos garantem que a maioria dos pais não está a saber ‘pagar a fatura’.

“Temos dias, como segundas e terças, com 400 crianças e o ‘banco’ é caótico, de ‘morte’ para as equipas. Tem sido assim em todos os hospitais, mesmo até nos privados”, descreve Rita Machado, diretora da Urgência Pediátrica do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa. “As enfermarias estão muito completas, sobretudo nos hospitais que recebem outros doentes, complexos, como é o nosso caso. Se à sexta-feira não há altas suficientes, os fins de semana tornam-se caóticos.”