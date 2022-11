Jornalistas do Expresso e da SIC vencem Prémio da Liga Portuguesa contra o Cancro

O Prémio Jornalismo da Liga Portuguesa Contra o Cancro teve este ano dois vencedores: Na área da imprensa Joana Ascensão, com a reportagem “O cancro não tem sexo”, publicada na revista E do jornal Expresso, .e Ana Catarina Cabrita Joglar, da SIC, que recebeu o 1.º prémio na categoria dos audiovisuais, com a reportagem “Os Maestros das Emoções”.

As vencedoras do prémio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que visa destacar o trabalho e o papel dos jornalistas na sensibilização para a doença oncológica, foram anunciadas esta sexta-feira, numa cerimónia que teve lugar no Clube dos Jornalistas, em Lisboa.

O prémio envolve um valor pecuniário de 10 mil euros, que será repartido entre as duas vencedoras, referindo-se a trabalhos publicados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

O juri do prémio foi presidido pelo Professor Marçal Grilo e constituído por Maria do Carmo Fonseca, Investigadora e Diretora do Instituto de Medicina Molecular; Pedro Pita Barros, Professor de Economia, Economia e Saúde, da Universidade Nova de Lisboa; além de António Granado, jornalista e co-coordenador do mestrado em Comunicação de Ciência na Universidade Nova, e Dulce Neto, editora executiva do Observador.

Segundo lembra a Liga Portuguesa contra o Cancro, esta iniciativa decorre há 20 anos e já contou com mais de 100 candidaturas de jornalistas, tendo-se iniciado em 2001, com a designação “Em nome da Vida”.​ A edição deste ano conta novamente com o apoio da farmacêutica AstraZeneca.

A reportagem da revista E já tinha sido premiada com o segundo lugar no Prémio da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e com uma menção honrosa nos prémios de jornalismo sobre dor, atribuídos pela Fundação Grünenthal e pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED). O trabalho, com ilustrações de Susa Monteiro, aborda a forma como o cancro se arrasta para a vida sexual dos doentes e como duas equipas de uma nova área clínica, a oncossexologia, desfazem tabus e encaram o problema em Portugal.