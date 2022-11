Caso Beja: três migrantes foram hospitalizados por “cansaço extremo”. Quando se queixavam de falta de comida, eram alvos de violência

Três migrantes que eram explorados pela rede de trabalho escravo no Baixo Alentejo, desmantelada esta quarta-feira pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária, deram entrada no Hospital de Beja, horas depois do início das buscas e das detenções. “Apresentavam sinais de exaustão e de cansaço extremo supostamente pela carga horária a que eram sujeitos todos os dias”, conta uma fonte próxima do processo.

