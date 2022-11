Problemas neurológicos, lesões ortopédicas e psiquiátricas: as principais consequências dos acidentes laborais em Portugal

A maioria dos acidentes de trabalho graves em Portugal está associada de forma permanente a consequências neurológicas, lesões ortopédicas e problemas do foro psiquiátrico. A conclusão é de um estudo do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), que analisou mais de uma centena de acidentes de trabalho graves – casos em que a incapacidade é superior a 40% – ao longo dos últimos anos no norte do país.

