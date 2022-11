Duarte Lima apresentou cinco argumentos travar o testemunho do comissário que o investigou, a juíza gastou 227 carateres para os rejeitar

O Tribunal de Sintra mantém marcada a declaração para memória futura da única testemunha do processo Duarte Lima que conseguiu localizar no Brasil: Aurílio Nascimento, o comissário da polícia do Rio de janeiro que investigou o homicídio de Rosalina Ribeiro e concluiu que foi o ex-deputado a matar a tiro a ex-companheira do milionário Tomé Feteira.

