A Provedoria de Justiça recebeu “dezenas de queixas” sobre atendimento do SEF, o Portal da Queixa já soma 900 reclamações

O Centro de Contacto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem vindo a registar, há mais de um mês, uma sobrecarga de chamadas, que lançou o caos no acesso dos imigrantes ao agendamento de vários tipos de regularização em território nacional, entre os quais o reagrupamento familiar ou a primeira autorização de residência. Ao Expresso, a Provedoria de Justiça confirma ter recebido “algumas dezenas de queixas sobre este assunto". As questões suscitadas, explica o gabinete da provedora Maria Lúcia Amaral, estão agora “a ser abordadas junto do SEF, para melhoramento do serviço prestado”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler