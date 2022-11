Oito pessoas morrem em queda de avioneta em bairro de Medellín na Colômbia

Uma avioneta caiu esta segunda-feira num bairro residencial na cidade colombiana da Medellín, provocando a morte de oito ocupantes e danos a pelo menos sete casas, informaram as autoridades locais.

A aeronave, uma Piper Aircraft, descolou do aeroporto Olaia Herrera, localizado no centro de Medellín, com seis passageiros e dois tripulantes a bordo, e tinha como destino o município de Pizarro, no departamento de Chocó. A operadora do aeroporto, Airplan, confirmou a morte das oito pessoas nas redes sociais.

A Aeronáutica Civil da Colômbia anunciou que uma equipa de peritos da Direção Técnica da Investigação de Acidentes já estava a investigar as causas do acidente.

Por seu lado, o presidente da câmara de Medellín, Daniel Quintero, também informou no Twitter que "todas as capacidades da administração foram acionadas para ajudar as vítimas". Quintero partilhou nas redes sociais fotografias dos bombeiros e das forças de socorro a trabalhar no local.