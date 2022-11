“A perda de mais de 250 vidas, só nos primeiros 7 meses deste ano, evidencia a absoluta necessidade de reforçar a prevenção rodoviária”

Um total de 430 pessoas perdeu a vida nos 274 317 acidentes rodoviários registados no país pela PSP, na sua área de influência, nos últimos cinco anos, que provocaram também 3 619 feridos graves e 83.868 ligeiros.

Em comunicado divulgado este domingo, para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indica que os dados dizem respeito à sua área de responsabilidade em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Nestes últimos cinco anos foram realizadas "mais de 129.400 operações de fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados cerca de 5 434 300 condutores", pode ler-se no comunicado da polícia.

Os agentes policiais efetuaram 1 905 864 testes de alcoolemia e concretizaram 26 111 detenções por condução sob influência do álcool e 30 482 detenções por condução sem habilitação legal.

No mesmo período em análise, mais de 14 milhões de viaturas foram controladas por radar, das quais 430 640 foram detetadas "em excesso de velocidade", o que representa "cerca de 3,1%", precisou a PSP.

Além dos dados dos últimos cinco anos, neste comunicado, a PSP revelou ainda números dos primeiros 10 meses deste ano, em que registou na sua área de influência 43 261 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 52 vítimas mortais, 544 feridos graves e 13 177 feridos leves.

Entre 1 de janeiro e 31 de outubro, a PSP levou a cabo "mais de 22.670 operações de fiscalização rodoviária", em que fiscalizou "mais de 708 400 condutores", dos quais "178 910 foram submetidos ao teste de alcoolemia".

"Foram ainda efetuadas 7 232 detenções por condução sob o efeito do álcool (superando a média dos últimos cinco anos -- 5 222 detenções) e outras 6 059 por condução sem habilitação legal", realçou.

Garantindo ter "uma especial preocupação com a segurança rodoviária", a PSP disse estar vigilante sobre aquelas que são consideradas "as principais causas da sinistralidade", como "a circulação de viaturas em excesso de velocidade e a condução sob a influência do álcool e/ou substâncias psicotrópicas".

O uso do telemóvel durante a condução, a não utilização (ou utilização incorreta) dos cintos de segurança e sistemas de retenção e comportamos dos condutores que causem distração são outros fatores apontados pela polícia como tendo "influência direta na sinistralidade e nos seus efeitos".

Para alertar os jovens para a problemática da segurança rodoviária, nos últimos cinco anos, a PSP promoveu mais de 11 mil ações de sensibilização, que abrangeram cerca de 270 mil alunos em 3 100 estabelecimentos de ensino de todos os níveis.

Pelo menos 253 mortos em sete meses de 2022

Os dados divulgados este domingo pela PSP são contudo apenas à sua área de influência e revelam assim apenas uma parte do total de vítimas. O relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária referente aos primeiros sete meses do ano compila os dados de todas autoridades envolvidas e dava conta de números superiores.

“Relativamente à sinistralidade rodoviária, entre janeiro e julho de 2022 registaram-se no Continente e nas Regiões Autónomas 18 889 acidentes com vítimas, 253 vítimas mortais, 1 398 feridos graves e 22 021 feridos leves, em consequência de acidentes de viação”, revela o documento.

Em comparação com o ano de referência (2019), estes números revelam uma redução do número de acidentes (-9,2%) e vítimas mortais (-14,5%) e feridos leves (-12,3%), mas um aumento dos feridos graves (+0,3%).

“A colisão foi a natureza de acidente mais frequente (53,0% dos acidentes), com 38,2% das vítimas mortais e 43,0% dos feridos graves. Os despistes, que representaram 34,3% do total de acidentes, corresponderam à principal natureza de acidente na origem das vítimas mortais (49,4%).”

Presidente da República defende "absoluta necessidade" de reforçar prevenção rodoviária

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu este domingo a "absoluta necessidade de reforçar a prevenção rodoviária" e “a consciência cívica nacional”, numa mensagem em que assinala o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada 2022 no site da Presidência.

“Associo-me de novo à cerimónia nacional que assinala o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada de 2022, uma evocação pública que recorda todos os que perderam a vida e a saúde em acidentes rodoviários”, refere o chefe de Estado.

“Os dados mais recentes revelaram a perda de mais de 250 vidas vítimas da estrada e de quase 1.400 feridos graves, só nos primeiros sete meses deste ano, o que evidencia a absoluta necessidade nacional de reforçar a prevenção rodoviária”, defende Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República classifica também como preocupante “o aumento registado da criminalidade rodoviária, sobretudo devido à condução sob o efeito do álcool”, considerando “ser essencial melhorar as metodologias de investigação e aplicação da lei rodoviária, para assim evitar reincidências e repetidas tragédias”.

“No dia em que se reconhece a fatídica dimensão da sinistralidade rodoviária para o nosso país, não podemos recordar apenas os que partiram, devendo-se também salientar todos os que sobreviveram e todos os familiares que enfrentam, com muita coragem e resiliência, os desafios diários de uma nova vida”, salienta.

O Presidente presta também homenagem “a todos os profissionais que se dedicam a salvar e a cuidar quem enfrenta as consequências traumáticas da sinistralidade”. “Para eles o sincero agradecimento e reconhecimento pelo esforço e dedicação aos nossos concidadãos que recebem resposta pronta, mesmo perante situações de risco que, infelizmente, por vezes resultam no sacrifício das suas próprias vidas”, sublinha.

Por todos, o Presidente da República reitera a “imperativa relevância uma forte aposta na prevenção e um reforço de uma consciência cívica nacional que contribua para um ambiente rodoviário em segurança”.

Aumento do número de condutores com álcool é “uma das questões que mais preocupa” o Governo

O aumento do número de condutores apanhados com álcool este ano “é uma das questões que mais preocupa” o Governo e que exige trabalho, afirmou este domingo a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

“Temos efetivamente uma preocupação com as infrações que são detetadas relativamente à condução sob o efeito do álcool”, afirmou a governante, em declarações aos jornalistas, em Évora, à margem da cerimónia nacional para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

Este é “o único indicador que, este ano, não está, efetivamente, a decrescer e, portanto, é um sinal e uma demonstração clara que é uma das áreas em que nós temos que trabalhar bastante”, completou Patrícia Gaspar.

Questionada pela agência Lusa, a secretária de Estado da Proteção Civil comentava os dados de um relatório, de janeiro a julho, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), divulgado em 09 de novembro.

O relatório mostrou que o número de condutores apanhados com álcool registou “um aumento expressivo” até julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, tendo as infrações subido cerca de 60% e as detenções quase 77%. A condução sob efeito de álcool foi a única infração a registar um aumento nos primeiros sete meses deste ano.

Em Évora, a secretária de Estado lembrou que a Comissão Europeia “definiu 2019 como o ano de referência e de comparação estatística”, pois, 2020 e 2021 são anos que, devido à covid-19, apresentam “números distintos” e “não são bons para estabelecer comparações”.

Dia é dedicado à memória das vítimas

O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que se assinala no terceiro domingo de novembro de cada ano, e cujas comemorações nacionais decorrem em Évora, é dedicado à memória das pessoas mortas ou feridas em desastres de viação em todo o mundo e serve, igualmente, para homenagear as equipas de emergência, polícia e profissionais médicos que, diariamente, lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.

Este dia foi criado em 1995, pela Federação Europeia das Vítimas da Estrada, com o objetivo de honrar a memória das vítimas da estrada e o trabalho dos serviços de emergência.

Em 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a necessidade de se assinalar este dia em todo o mundo.

Em setembro de 2020, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução designando a Década de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, com a meta de prevenir pelo menos 50% das mortes no trânsito e lesões até 2030.