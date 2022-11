Durante 27 anos, esbofeteou, pontapeou e humilhou a mulher. Hoje é um dos 958 agressores na cadeia, um número que triplicou numa década

Em março, Arlindo (nome fictício) mudou de quadro nas folhas de Excel da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Passou de preso preventivo a efetivo, condenado que foi a sete anos de cadeia por violência doméstica contra a mulher. Em julho do ano passado, o Tribunal de Santarém não teve dúvidas em mandá-lo aguardar o desenrolar do processo atrás das grades, tal foi a gravidade das mazelas que deixou a Luísa (nome fictício) depois de mais um espancamento. Os bombeiros levaram-na para o hospital e alguém, ao vê-la, apresentou queixa, que o crime é público. Ela nunca o fizera, ameaçada com a morte dos três filhos.

