Operação Aquiles: desembargadoras discordaram de juíza, usaram a “Gaiola de Faraday” como exemplo, o caso que condenou um PJ será repetido

O processo da Operação Aquiles vai voltar à estaca zero. Tudo porque as juízas do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) consideraram nula a sentença da magistrada da primeira instância, Marisa Arnedo, que segundo as desembargadoras, condenou alguns dos arguidos por crimes diferentes daqueles pelos quais vinham pronunciados e não fundamentou devidamente a decisão nem deu o contraditório aos réus.

