Carris Metropolitana vai mesmo arrancar nos restantes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa em janeiro de 2023

O arranque da Carris Metropolitana nos concelhos da margem norte do Tejo está mesmo garantido para janeiro de 2023, indicou esta quinta-feira a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), em comunicado.

"O s operadores de transporte Viação Alvorada e Rodoviária de Lisboa, responsáveis pela futura prestação do serviço de transporte na margem norte, assumiram estar em condições de iniciar a operação rodoviária com a marca Carris Metropolitana no início de 2023, garantindo o número de viaturas e de motoristas necessários para a oferta prevista contratualmente, que pressupõe desde logo um aumento significativo de linhas e horários", diz a TML.



Isso significa que a nova rede de autocarros da Carris Metropolitana estará disponível nos concelhos da Amadora, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira a partir de janeiro. É de realçar que em Lisboa continuará a funcionar a Carris tal como até agora e o mesmo acontecerá em Cascais, onde a MobiCascais continuará em funcionamento.



A d ivulgação da informação sobre as novas linhas, tarifários, horários e percursos nestes concelhos está prevista para esta sexta-feira, dia 18, um mês e meio antes do arranque da operação, de acordo com a TML.

Desde junho deste ano que a Carris Metropolitana está a operar na Margem Sul, nos concelhos de Alcochete, Almada, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal, Sesimbra e Seixal, através dos operadores de transportes Alsa Todi e Transportes Sul do Tejo (TST).

O início da Carris Metropolitana na Margem Sul deu origem a múltiplas queixas dos utentes, por falta de cumprimento do serviço anunciado. Num conjunto de municípios, chegou mesmo a ser necessário recuar às carreiras e horários anteriores, de modo a conseguir dar formação a motoristas e garantir que havia condições para prestar o serviço necessário.

Recrutamento em Cabo Verde

Face à dificuldade em contratar motoristas em Portugal, as empresas recorreram a países como Cabo Verde para recrutar mais profissionais, de forma a garantir recursos para pôr em funcionamento a rede de autocarros que foi prometida.



Perante as dificuldades, as empresas que serão responsáveis pela operação da Carris Metropolitana na margem norte do Tejo optaram, em junho, por adiar o arranque da operação para o início de 2023, alegando atrasos nas viaturas e outros materiais, embora até agora não fosse certo se a data seria ou não cumprida.