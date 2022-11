Livro sobre ex-diretor da PIDE ‘esquece’ assassinato de Humberto Delgado

Uma lisonjeira fotobiografia do último diretor da PIDE/DGS vai ser lançada na próxima quinta-feira, dia 24. Da autoria de João Pedro Teixeira, o livro, com o formato de álbum e quase 300 páginas, chama-se “Silva Pais. Fotobiografia” e tem a chancela da Memorabilia XX-XXI. A apresentação ocorrerá no Palácio dos Marqueses de Lavradio, no Campo de Santa Clara, em Lisboa, que em tempos acolheu o Tribunal Militar e onde Silva Pais foi julgado, pelo seu envolvimento no assassínio do general Humberto Delgado.

A apresentação da fotobiografia estará a cargo do historiador Humberto Nuno de Oliveira, que é aliás autor do prefácio, onde se define como “um incondicional admirador do Estado Novo inicial, no seu período mais revolucionário e no qual tantas esperanças se depositaram”. No mesmo texto, este ex-professor da Universidade Lusíada, que foi cabeça de lista do partido de extrema-direita PNR às eleições europeias, diz-se “um adepto da mais ampla liberdade de expressão, aquela que se não houve no Estado Novo, igualmente hoje não há”. Doutorado honoris causa pela Universidade Drahomanov da Ucrânia, Oliveira considera que “a antiga censura era mais clara que a difusa censura do politicamente correto hoje vigente. Sendo a história escrita pelos vencedores”, acrescenta, “é inevitável que este livro venha a ser considerado um elogio da PIDE/DGS e do seu diretor (embora não o seja necessariamente)”.