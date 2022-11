“É melhor que ser suspeito e ter só chatices”: as empresas de Barak são alvo do MP por branqueamento. Pediu para ser constituído arguido

Três empresas portuguesas controladas pelo filho de um ex-ministro israelita condenado por fraude recorreram aos tribunais com um pedido invulgar: exigiam ser constituídas arguidas no processo em que são investigadas em Portugal por branqueamento de capitais e fraude fiscal. O pedido foi recusado inicialmente pelo Ministério Público (MP), alegando que a investigação estava “numa fase embrionária” e que cabia aos procuradores decidirem se os suspeitos eram arguidos, uma vez que não estavam em causa “direitos fundamentais”.

Mas as empresas em causa — Sentinel Discovery, Success Kingdom e Diagonalmatic, com sede na zona franca da Madeira e detidas por Barak Hirchson, filho de Avraham Hirchson, condenado em Israel a cinco anos e cinco meses de prisão — insistiram e tiveram a concordância de Ivo Rosa, então juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, ainda antes do processo disciplinar que resultaria no congelamento da sua promoção a desembargador.