Quais são as universidades mais prestigiadas do mundo? E há alguma portuguesa na lista?

Pelo 12.º ano consecutivo, a Universidade de Harvard lidera o ranking das universidades com maior reconhecimento internacional, segundo a lista divulgada todos os anos pela Times Higher Education. Seguem-se Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford, igualmente nos Estados Unidos. O país coloca, aliás, seis instituições no top 10 deste Ranking Mundial de Reputação (integram ainda California - Berkeley, Princeton e Yale).

A lista de dez instituições de ensino superior mais referidas por um conjunto de 29.600 académicos de todo o mundo e de várias áreas científicas convidados pela THE a votar fica completa com as britânicas Oxford e Cambridge (4º e 5º lugares), a chinesa Tsinghua (9º) e a Universidade de Tóquio (10º), no Japão.

A publicação acabou por divulgar uma lista de 211 universidades (por causa dos empates) de 32 países. Portugal não figura, ainda que outros países de pequena dimensão, como Noruega, Áustria, Chéquia ou Líbano consigam fazer representar-se.

Mas o destaque da edição deste ano vai para a Ásia (duas instituições no top 10) e para a China, em particular, com nove representantes entre as 100 mais prestigiadas no mundo. O país tem vindo a ganhar de forma consistente cada vez mais projeção nesta lista.

E há ainda subidas individuais assinaladas, como é o caso do Imperial College London, que passa do 23º lugar para o 14º face à edição do ano passado; de Bristol, que entra no top 100; ou da Universidade Técnica de Munique, que sobe da 45ª posição para a 33ª e lidera agora entre as escolas alemãs. Já a ETH de Zurique aproxima-se cada vez mais das dez primeiras posições (saltou de 18º para 12º).

Por países e além do domínio norte-americano e britânico e do caso já assinalados da China, destaca-se a Alemanha com 16 representantes e a Holanda com 10.

A lista final resulta da escolha feita por 29.600 académicos e dos seus 420 mil votos indicando os nomes das instituições que consideram ser as mais prestigiadas em termos de ensino e investigação.

“Na área do Ensino Superior, a reputação conta mesmo. Ajuda a atrair investimento interno, parceiros de qualidade para o desenvolvimento estratégico da escola e, o que é o mais importante provavelmente, a conquistar talento, seja professores, seja alunos de um universo de milhões de jovens que têm cada vez mais oportunidades de escolher onde querem estudar. Esta reputação é subjetiva, e nem sempre justa, mas tem um valor real com impacto visível”, comenta Phil Baty, da THE.

A lista completa do Ranking Mundial da Reputação da Times Higher Education pode ser consultada aqui.