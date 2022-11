Comboios lotados e com atrasos “muito significativos” na ponte 25 de abril por causa de avaria

Os comboios que atravessam a ponte 25 de abril entre as estações do Pragal, em Almada, e Lisboa começaram a circular esta terça-feira à tarde com grandes atrasos e bastante lotados por causa da avaria de uma agulha na estação do Pragal que levou a que a circulação tivesse de ser feita apenas por uma via. Coincidindo com a hora de ponta, a situação levou à acumulação de um elevado número de passageiros que ficaram nas carruagens durante bastante tempo.



A Fertagus, empresa do grupo Barraqueiro que explora a travessia da ponte, informou no seu site, às 19h18 que “na sequência de uma avaria de uma agulha na estação do Pragal, os comboios circulam em via única entre a estação do Pragal e Lisboa. Toda a circulação está a efetuar-se com atrasos muito significativos”. A situação mantinha-se às 21h.



A gestão da linha é feita pela Infraestruturas de Portugal.