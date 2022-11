Caso “Red Man”: instrutor da GNR condenado a cinco anos de prisão por agressões que causaram lesões e ferimentos em instruendos

O oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) João Semedo foi condenado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa a cinco anos de prisão com pena suspensa.

João Semedo, que era instrutor da prova “Red Man”, na GNR, foi condenado por seis crimes de abuso de autoridade e ofensa à integridade física, tal como tinha proposto o Ministério Público.

Ao Expresso, Ricardo Serrano Vieira, advogado do militar, afirma que irá analisar o acórdão e que irá interpor recurso da decisão “por total discórdia quanto ao preenchimento do elemento do tipo de crime atendendo ao regulamento de formação existente na GNR à data dos factos”.

Os factos remontam a outubro de 2018, em Portalegre, no módulo de formação "Red Man", do curso de bastão sensível, que pretende simular agressões aos guardas da GNR e avaliar a sua reação a essas ameaças. Alguns dos instruendos foram agredidos e atingidos em zonas sensíveis pelo então instrutor da GNR, o que lhes causou lesões, ferimentos e em alguns casos até necessidade de internamento hospitalar.

As imagens dessa formação foram partilhadas nas redes sociais e divulgadas pelo “Jornal de Notícias”.

MP tinha pedido condenação do militar

Há um mês, nas alegações finais, o MP pediu a condenação de João Semedo, considerando que os elementos de prova revelam que o então instrutor da prova "Red Man" agiu de forma "ilícita", tendo provocado lesões e ferimentos em seis instruendos, mas aceitou que a pena a aplicar seja suspensa.

Já o advogado de defesa, Ricardo Serrano Vieira, apresentou nessa altura vários argumentos e prova testemunhal para sustentar a "não aplicação de qualquer sanção penal" ao seu constituinte. E rebateu a alegada atuação excessiva de João Semedo, alegando que a própria GNR reconhece que se trata de uma "prova agressiva" e sublinhando que a intenção da mesma é aproximar-se o mais possível da realidade. "O espírito da prova era aproximar-se o máximo da realidade", insistiu.

O advogado lembrou que testemunhas ouvidas em tribunal disseram que o instrutor João Semedo era "exigente" e disse ter ficado provado em julgamento que naquela prova havia "um supervisor", referindo que este "superior hierárquico (do arguido) não mereceu despacho de acusação".

"Não se percebe como se chega a este julgamento e só está cá este arguido", disse o advogado, acrescentando que "em momento algum, houve intervenção do superior hierárquico da prova" de instrução.

O advogado sublinhou ainda que só depois deste caso vir a público é que a GNR resolveu reformular a prova "Red Man", obrigando os instruendos a utilizar capacete e proteção para as zonas genitais e lembrou que o módulo de formação "Red Man" funcionou sem qualquer regulamento entre 2010 e 2012.

Ricardo Serrano Vieira referiu também que o caso só chegou à justiça porque houve um vídeo divulgado nas redes sociais e noticiado pelos media, situação que levou a GNR a reformular posteriormente o exercício.

No final da audiência, o arguido utilizou a prerrogativa de se dirigir ao tribunal para falar sobre a complexidade e dificuldades da prova, lembrar que "o capacete tira bastante visibilidade" ao instrutor e garantir que "não teve intenção alguma de causar ofensas à integridade física" dos instruendos.

No exercício em causa, o instrutor aparece protegido com capacete, luvas, chumaços e caneleiras de cor vermelha e enfrenta os instruendos que têm um bastão de plástico revestido a esponja e borracha, para treinarem o uso do bastão extensível em defesa contra eventuais perigos de rua ou agressões.