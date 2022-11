Casal de idosos despejado há três meses foi levado para hospital psiquiátrico de Lisboa

O casal de idosos que foi despejado há três meses foi levado para o hospital e está a receber tratamento psiquiátrico. O Presidente da República chegou a envolver-se no caso para tentar convencê-los a aceitar uma proposta para saírem da rua, mas sem sucesso.

Maria José, de 77 anos, e José Alberto, de 75 anos, estão há quase duas semanas a receber assistência médica por indicação de um delegado de saúde. A SIC sabe que o casal foi levado para o hospital psiquiátrico de Lisboa.

O casal vivia na rua há quase três meses, desde que foi despejado. O prédio onde viviam vai ser transformado em alojamento local.

Um dia depois da reportagem da SIC, o Presidente da República foi ter com o casal à Gare do Oriente, onde passavam as noites. Tentou convencê-los a ir para uma residência assistida, como propunha a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas tal não aconteceu: Maria José e José Alberto mantiveram-se irredutíveis.

O Presidente da República voltou à Gare do Oriente, dias depois, para tentar convencê-los a aceitar uma solução, mas, novamente, sem sucesso. O casal teria receio de ser separado e levado para asilos. Estavam a tentar alugar uma casa, na Covilhã, de onde a mulher é natural.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pediu ao Ministério Público que lhes fosse atribuído um estatuto para que fiquem à guarda de uma instituição ou assistente social, retirando-os da rua. Ao que a SIC apurou, há um familiar do casal interessado em ajuda o que pode facilitar o processo.