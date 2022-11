Um embaixador questionou o papel de Aristides Sousa Mendes e a família do cônsul quer agora processá-lo. Pormenor: o réu faleceu

Os herdeiros do cônsul Aristides de Sousa Mendes decidiram processar Carlos Fernandes, um ex-embaixador e historiador que escreveu um livro e deu uma entrevista ao semanário “O Diabo” em que garantia que o cônsul não tinha dado 30 mil vistos a judeus em fuga, mas apenas “algumas centenas”, e nunca tinha sido perseguido por Salazar.

O antigo cônsul de Portugal em Bordéus foi esta semana homenageado em Jerusalém, com a inauguração oficial de uma praça com o seu nome, por ser considerado um ‘Justo entre as nações’. Grande parte dos vistos que efetivamente concedeu — 10 a 15 mil, segundo um artigo no Expresso da investigadora Margarida de Magalhães Ramalho — permitiu salvar 30 mil vidas, incluindo crianças, e foram emitidos contra as indicações do Governo de Salazar.