Cop 27: "Onde pára o dinheiro?", a pergunta que toda a gente faz

O último dia das Conferências do Clima costuma ser o mais longo, com os acordos a surgirem madrugada adentro ou no dia seguinte. Porém, na COP27, o primeiro dia começou por ser inesperadamente prolongado por dificuldades de acordo entre as partes em colocar na agenda o tema das “perdas e danos”.

Este é um dos temas críticos da 27ª Conferência das partes das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre de 6 a 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Muitos dos países mais ricos, a começar pelos EUA, resistem à concretização de um mecanismo que os obrigue a assumir responsabilidades e a compensar os países mais pobres (que menos emitem gases como o CO2) pelos danos causados por eventos extremos associados à crise climática.