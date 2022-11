TikToker juntou 170 mil euros para que funcionária de supermercado pudesse pagar empréstimo e reformar-se

Devan Bonagura é um tiktoker, conhecido nesta rede social pelo nome de utilizador @dbon973, que conseguiu angariar 174 mil dólares (cerca de 169 mil euros) com um simples objetivo: entregar esse dinheiro a Nola, funcionária do supermercado Walmart, para que conseguisse pagar o empréstimo da casa ao banco e assim poder reformar-se.

Tudo começou quando o tiktoker partilhou um vídeo de 15 segundos, no qual mostrava a funcionária, já idosa, com um semblante cabisbaixo e cansado, durante uma pausa no trabalho.

Na legenda, Devan Bonagura escreveu que “a vida não deveria ser tão difícil” e acrescentou, na descrição da publicação, sentir-se mal por ver Nola naquela situação.

O vídeo, partilhado em 3 de novembro, rapidamente viralizou e somou mais de 26 milhões de visualizações. Nos comentários, vários utilizadores incitaram o tiktoker a lançar uma recolha de fundos para ajudar a funcionária do Walmart.

Foi precisamente isso que Devan Bonagura fez, ao criar um crowdfunding, intitulado “Let’s help Nola retire❤️”. O objetivo era juntar 10 mil dólares para a funcionária, mas uma semana bastou para, através de quase 13 mil doações, fossem arrecadados 174 mil dólares.

“Nola, aproveite a sua reforma. Você merece estar no conforto da sua própria casa e da sua família também. Felicidades”, escreveu um dos internautas que contribuiu com 10 dólares.

“Não deveríamos ter de trabalhar até à velhice. Temos de cuidar uns dos outros e este é um excelente exemplo. Deus a abençoe, Nola! E abençoe o jovem que fez isto por si”, refere uma outra pessoa que doou 20 dólares.

Devan Bonagura partilhou, entretanto, outro vídeo, onde assegura que Nola “vai receber cada dólar que foi doado”.

E assim foi. Eis o emocionante momento em que Devan Bonagura entregou o dinheiro.