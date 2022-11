Reunião no Infarmed: manter estado de alerta “não se justificava”, mas é preciso continuar a vigilância à covid-19, diz ministro

É preciso “avaliar com rigor a situação” e é esse o trabalho que vai continuar a ser feito pelos peritos que têm monitorizado a epidemia de covid nos últimos dois anos, garantiu o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na intervenção inicial que marcou o regresso das reuniões entre especialistas, autoridades de saúde e membros do Governo no Infarmed.

Manuel Pizarro começou por recordar a decisão de acabar com o estado de alerta, a 1 de outubro, reforçando a ideia de que a situação epidemiológica não justiçava a manutenção dessa medida excecional.

Ainda assim, sublinhou, é fundamental manter as “adequadas medidas de vigilância, perante uma situação que não é conhecida em todos os seus contextos”. Ainda mais sabendo que o inverno é a época em que se acumula uma “panóplia de infeções virais”. “A gripe tem estado à cabeça, a covid juntou-se e não nos torna a vida mais fácil”, reconheceu.

Após as declarações do ministro, seguiu-se a de Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, mas a transmissão em direto da reunião nas redes sociais foi interrompida por problemas técnicos.

O foco das intervenções será sempre o da vigilância, e não do regresso a medidas de contenção de circulação do SARS-CoV-2. Lavar as mãos, ter especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, usar máscara em espaços interiores e com grande concentração de pessoas e, sobretudo, fazer os reforços da vacinação continuam a ser as principais recomendações.

