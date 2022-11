“Quantos carros é que existem na cidade de Lisboa? Há algum limite? Não. Então por que razão devia haver para o número de trotinetas?”

A Bolt escolheu Lisboa para abrir um novo escritório. Porquê?

Ultrapassámos os 3 milhões de utilizadores da app, o que é fenomenal tendo em conta o tamanho do país e mostra o interesse em todos os serviços, do transporte de passageiros às bicicletas e trotinetas ou entrega de comida. Além disso, existe muito talento em Portugal. Vamos abrir um escritório com mais de 200 pessoas, que será um grande hub a partir do qual faremos uma parte da gestão da empresa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.