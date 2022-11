Ministério Público recorre da absolvição dos onze arguidos dos incêndios de Pedrógão Grande

O Ministério Público recorreu da decisão do tribunal que absolveu os onze arguidos do caso do incêndio de Pedrógão Grande. Numa resposta ao Expresso, a Procuradoria-Geral da República explica que o MP interpôs um recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra.

