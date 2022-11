‘Ocupas’ da António Arroio bloqueiam escola pelo “Fim ao Fóssil”, diretor fala em “ato de terrorismo”

Ao quarto dia, os alunos da escola Secundária António Arroio barricaram-se na escola. Espalharam-se pelo telhado, pelo pátio da frente e pelas salas e dizem que não desmobilizam enquanto não virem as suas reivindicações atendidas. Exigem o fim do uso de combustíveis fósseis em Portugal até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar por ter aberto a porta a perfurações em território nacional.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler