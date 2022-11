É o reverso da medalha: as crianças nascidas durante a pandemia são agora um alvo muito fácil para as infeções respiratórias, sobretudo para o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável pelas típicas bronquiolites nos primeiros anos de vida. Neste outono e inverno, os vírus chegaram mais cedo, sobretudo o VSR, e as urgências pediátricas estão a registar recordes de procura.