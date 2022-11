O concelho de Oeiras conta a partir de hoje com trotinetes e bicicletas elétricas partilhadas, que chegam ao território quando estão "asseguradas as condições de segurança", afirmou o presidente da câmara, Isaltino Morais.

Presente na cerimónia do lançamento da operação de mobilidade suave partilhada no concelho, num dos 200 locais destinados ao estacionamento das trotinetes e das bicicletas, Isaltino Morais começou por explicar que "só agora estavam criadas as condições no concelho para arrancar" com o projeto.

"A mobilidade suave obviamente que decorre de infraestruturas adequadas. É necessário que o território esteja preparado para receber os equipamentos, que as pessoas adiram ao projeto e que estejam criadas as condições de segurança para que a pessoas possam circular e não se incomodem umas às ouras e, a dada altura, não se gerem conflitos. Quando as coisas estão assim amadurecidas, é possível fazer este tipo de lançamento", afirmou Isaltino Morais.

Salientando a necessidade de se criarem alternativas para as pessoas deixarem de usar o automóvel, o autarca sublinhou ainda a necessidade de ser dada "mais oferta e melhor de transportes públicos" durante esse "período de transição".

"Não basta dizer para não utilizar o automóvel, temos de ter consciência que para mobilizar é preciso dar alternativa", disse o responsável.

O autarca lembrou também ser a empresa Parques Tejo, responsável pelo estacionamento no concelho de Oeiras, quem gere o novo serviço de mobilidade suave partilhada e não diretamente a autarquia.

"As empresas públicas municipais foram criadas para responder mais celeremente aos problemas que o município tem de resolver e que, por via da burocracia inerente à administração pública, não significa que não a respeite, mas há [outra] flexibilidade", reconhece, avançando que a empresa tem agora o desafio de satisfazer os munícipes.

Para a vereadora Joana Baptista, responsável pelos pelouros dos Transportes e Mobilidade da Câmara de Oeiras, hoje foi dado o primeiro passo na estratégia da Oeiras Move, que pretende movimentar por todo o concelho as pessoas "em condições de conforto e segurança".

"Só depois de o território estar infraestruturado podemos passar ao passo seguinte e aprender com os erros dos concelhos vizinhos, pois sabemos que há más condições associadas à utilização de trotinetes. Aprendemos os erros, retirámos as ilações e agora é que temos a trotinetes e as bicicletas", disse Joana Baptista, lembrando que estão terminadas as ciclovias no concelho, num total de 40 quilómetros.

De acordo com a responsável, entre o último e o próximo trimestre vão estar disponíveis 600 trotinetes e 400 bicicletas, "em pontos estratégicos, ligando estações de comboio a parques industriais e escolas.

Questionada sobre o facto de em Lisboa, o primeiro concelho a implementar o uso destes meios de mobilidade suave, haver muitas queixas de segurança e das trotinetes serem largadas em passeios e no espaço público, Joana Baptista garantiu que em Oeiras "a lógica de conforto e segurança urbana é para cumprir".

"Não é só [termos] infraestruturas, temos de ter fiscalização ativa por parte da Parques Tejo e da Polícia Municipal" disse, salientando também que existirão sanções para os utilizadores que não estacionem nos locais devidos que estão assinalados, já que todos os equipamentos vão ter um sistema de georreferenciação para perceber como os utilizadores se deslocam.

Aos jornalistas, o presidente da Parques Tejo, Rui Ribeiro Rei, frisou que a sua equipa será "intransigente" com a má utilização destes veículos porque quer manter "passeios limpos e vias desimpedidas" e para tal "todos têm de respeitar" as regras.

O responsável disse ainda que, para já, vão ser três os operadores no concelho: Bolt, Bird e Link.