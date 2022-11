Barco de alta velocidade da GNR furtado em porto do Algarve

Uma embarcação de alta velocidade da Guarda Nacional Republicana foi furtada esta quarta-feira do Porto de Pesca de Vila Real de Santo António, de acordo com um comunicado divulgado pela entidade policial. Denominada “Alcoutim” e dotada de um comprimento de dez metros, o semirrígido encontrava-se no cais da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) naquele porto algarvio.

A GNR esclarece que a embarcação, cujos esforços de localização e recuperação não tiverem, “até ao momento sucesso”, foi furtada “entre as 6h00 e as 7h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima” da UCC desempenhavam uma ação de patrulha no Rio Guadiana". A embarcação “encontrava-se atracada no cais à hora de saída da patrulha”, acrescenta o comunicado, num local que se encontrava “fechado e vedado ao público, sendo de uso exclusivo dos militares da Guarda, permitindo apenas o acesso por via marítima, pelo Porto de Pesca”.

No âmbito das ações “de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima levadas a cabo recentemente, resultou na zona, a apreensão de aproximadamente 12 toneladas de produto estupefaciente, entre ações levadas a cabo pela Guarda/UCC e outras forças policiais”, adianta, ainda a GNR, que afirma ter a ocorrência sido comunicada “ao Ministério Público e à Polícia Judiciária”.