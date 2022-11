Tornado de baixo intensidade passou por Lisboa, chuva forte provoca inundações e corte de vias (com vídeo e fotos)

Um tornado de baixa intensidade passou ao início da tarde desta terça-feira por Lisboa, confirmou fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ao Expresso. Um vídeo gravado pelo escritor Afonso Reis Cabral mostra a passagem do tornado pela zona de Alcântara.

Também em Alcântara, parte do telhado do Banco Alimentar contra a Fome foi arrancado pelos fortes ventos.

A forte chuva que caiu entre as 13h30 e 14h levou ao corte de algumas vias e ao encerramento temporário do túnel junto à Praça José Queirós, para o escoamento de águas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, "algumas vias da cidade de Lisboa estiveram cortadas devido ao escoamento de águas", tendo sido registadas cerca de 25 inundações em espaços públicos e privados.

"As tampas de escoamento de águas levantaram devido ao caudal, o que obrigou a interromper a circulação", explicou, indicando também a ocorrência de algumas quedas de árvores na cidade.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa ter um registo de 106 ocorrências, entre as 00:00 e as 13:00 de hoje, em todo o território continental, devido à chuva.

Paulo Santos, comandante da Proteção Civil, disse que os distritos mais afetados foram os do Porto e de Aveiro, sobretudo devido a inundações em vias urbanas e quedas de árvores.

"Houve ainda o registo de uma ocorrência de um fenómeno extremo de vento, a meio da manhã, cerca das 10:50, na Marinha Grande [distrito de Leiria], que levou à queda de várias árvores, danos em 14 veículos e uma estrutura metálica que voou e danificou linhas de alta tensão, o que levou à intervenção da E-Redes", disse Paulo Santos.

Segundo o responsável, os veículos foram afetados por detritos de destroços e quedas de árvores.

Em relação à chuva forte registada ao início da tarde, Paulo Santos disse, cerca das 14:25, ainda não ser possível fazer um balanço.

A Proteção Civil alertou na segunda-feira a população para as previsões de chuva e vento durante o dia de hoje, com possibilidade de ocorrência de cheias, inundações e deslizamento de terras, principalmente nas regiões do Norte e Centro.