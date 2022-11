Hospital Amadora-Sintra vai ter uma ‘casa’ completa para familiares de crianças internadas

O espaço familiar vai estar disponível a partir do próximo ano, e resulta de uma parceria entre o hospital e a Fundação Ronald McDonald , assinada na segunda-feira. O objetivo é “proporcionar um local dentro da unidade hospitalar onde as famílias possam quebrar a sua rotina hospitalar e cuidar de si, enquanto se mantêm próximas das suas crianças em tratamento”. Ou seja, “oferecendo uma maior tranquilidade às famílias, permite que descansem, recuperem as energias e, ao mesmo tempo, dá-lhes a possibilidade de lavarem a roupa, fazerem a sua higiene pessoal ou prepararem as suas refeições”.

A casa Ronald McDonald será dinamizada por elementos da equipa e por voluntários da fundação, com o apoio de equipas do hospitalar. Esta será a segunda casa hospitalar McDonald em Portugal, depois do espaço familiar dentro do Hospital de Santa Maria.

A fundação norte-americana assegura ainda apoio a famílias com crianças internadas ou em tratamento hospitalar em Lisboa e no Porto e uma sala de brincar ala pediátrica do Hospital de São João, também no Porto.