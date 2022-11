Porto entre as sete cidades finalistas ao prémio Capital Europeia de Turismo Inteligente 2023

A cidade do Porto foi selecionada e está entre as sete que são finalistas ao prémio de Capital Europeia de Turismo Inteligente 2023, instituido pela Comissão Europeia, Os vencedores serão anunciados em Bruxelas a 9 de novembro.

Além do Porto, estão na corrida San Sebastian, Sevilha e Gijon (em Espanha), Zabreb (Croácia), Pafos (Chipre) e Aarhus (Dinamarca).

O prémio resulta de uma iniciativa da União Europeia (financiada ao abrigo do Programa Cosme), que visa distinguir cidades que se destacam no campo do ‘turismo inteligente’ e inclusivo por desenvolverem abordagens inovadoras em matéria acessibilidade, digitalização, sustentabilidade ambiental ou património cultural.

As.cidades que se candidatam ao prémio devem ter uma população superior a 100 mil habitantes, decorrendo estes concursos desde 2018.