Morreu o assassino da atriz Daniella Perez, que era considerado uma das pessoas "menos populares" do Brasil

O ex-ator Guilherme de Pádua, conhecido por ter assassinado à facada a jovem atriz Daniella Perez, em dezembro de 1992, foi encontrado morto este domingo na sua casa em Belo Horizonte, aos 53 anos, vítima de enfarte cardíaco.

Considerado “um dos homens menos populares do Brasil”, Guilherme de Pádua tinha-se tornado pastor da Igreja Batista após ter matado a sua colega Daniella Perez, com quem contracenava na telenovela “De Corpo e Alma” da Globo - cuja autora era Glória Perez, mãe da atriz assassinada.

O assassínio de Daniella Perez foi perpetrado numa bomba de gasolina por Guilherme de Pádua e pela sua mulher da altura, Paula Nogueira Thomaz, que tinha ciúmes pelo facto de o marido ser o par romântico de Daniella Perez na telenovela.

O crime foi mediatizado sobretudo pela sua brutalidade, tendo-se apurado que Daniella Perez morreu com 16 a 20 ferimentos com objeto cortante na zona junto ao coração.

Guilherme de Pádua foi na altura condenado a 19 anos de prisão, mas acabou por cumprir só sete anos e ficar em liberdade condicional. Desde então deixou de ser ator e tornou-se pastor da Igreja Batista.

Foi Márcio Valadão, líder da igreja Batista da Lagoinha, no estado de Minas Gerais, onde Guilherme de Pádua era pastor, que informou sobre a sua morte na rede Instagram, este domingo à noite.

“Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã a dizer que um dos nossos pastores acabou de falecer. Para mim, foi um choque muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco”, escreveu Márcio Valadão no Instagram, informando que “ele estava dentro de casa, caiu e morreu”.