Em 172 páginas, o MP não fez uma menção à sociedade entre Isaltino, um construtor e o atual ‘vice’ de Oeiras - e as ligações eram públicas

Oito arguidos foram indiciados por prevaricação na semana passada, num inquérito-crime sobre o modo como um construtor civil foi beneficiado por autarcas de três municípios da Grande Lisboa, mas não há uma única referência no despacho final de acusação sobre o facto de um desses autarcas, Isaltino Morais, se ter tornado sócio do empresário em causa. Nem sobre o facto de essa sociedade comercial, constituída em Moçambique em novembro de 2012, ter tido como outro sócio Francisco Gonçalves, atual vice-presidente de Isaltino na Câmara Municipal de Oeiras e adjunto do seu gabinete na altura.

Além de não terem incluído Gonçalves no rol de arguidos, os procuradores não o ouviram como testemunha ao longo dos 11 anos que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa demorou a concluir o inquérito-crime.