O cancro do pulmão mata 11 em cada 12 doentes em Portugal. Esta associação quer sensibilizar a população para o rastreio

“Agir antes de sentir” é o mote usado pela Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão (PULMONALE) na mais recente campanha de sensibilização.

A campanha centra-se na necessidade de implementação de um rastreio do cancro do pulmão, já que, segundo a PULMONALE, este é o cancro que causa mais mortes na Europa, por ter uma taxa de sobrevivência muito baixa. A probabilidade de um doente sobreviver com cancro do pulmão é de apenas 15% nos cinco anos após ser diagnosticado.

O diagnóstico precoce tem uma grande importância, já que a eficácia dos tratamentos num estado avançado da doença é bastante reduzida.

Apenas no ano de 2018, 4424 portugueses foram diagnosticados com o cancro do pulmão, sendo que 4168 morreram pela doença.

Este ano, a Comissão Europeia começou a recomendar a realização deste rastreio a todos os cidadãos entre os 50 e os 75 anos que sejam fumadores ou ex-fumadores.

A campanha de sensibilização “Agir antes de sentir” decorre de 27 de outubro a 30 de novembro. Em destaque está o evento de conferências, que contará com diversas personalidades ligadas à causa, no dia 19 de novembro no World Of Wine no Porto.