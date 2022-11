Parte de foguetão chinês reentrou descontrolado na atmosfera e cruzou espaço aéreo ibérico, Espanha suspendeu vários voos

A reentrada descontrolada de uma parte de um foguetão chinês na atmosfera levou as autoridades espanholas a suspender esta sexta-feira vários voos nos aeroportos de Barcelona, Tarragona, Ibiza e Reus, avançou o diário “El País”.

Entretanto, após ter girado várias vezes ao redor da Terra, o Comando Espacial dos EUA já confirmou que o objeto fez a entrada na atmosfera no Pacífico Sul. Após ter cruzado o espaço aéreo espanhol, a trajetória atual já não passa pela Península Ibérica.

“O foguetão Long March 5B, da República Popular da China, reentrou na atmosfera sobre o centro-sul do Oceano Pacífico às 10h01”, escreveu o Comando Espacial dos EUA no Twitter.

O lançador Long March 5B pesa 20 toneladas no total, mas a fricção deve fazer com que o módulo que foi largado numa órbita errática se desintegre ao reentrar na atmosfera. No entanto, alguns fragmentos podem atingir a superfície e o local do impacto é bastante imprevísivel.

O risco de que pedaços do módulo do foguetão caíssem sobre Espanha fez com que as autoridades do país vizinho suspendessem, por precaução, vários voos.

[Em atualização]