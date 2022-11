Morreu o bispo auxiliar de Lisboa Daniel Batalha Henriques

O bispo Daniel Batalha Henriques, que ocupava o lugar de auxiliar de Lisboa, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 56 anos, informou o Patriarcado.

O prelado, que se encontrava doente com cancro, estava internado numa unidade de cuidados paliativos e fora visitado esta semana pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que, na quarta-feira, numa mensagem divulgada no site do Patriarcado, reconhecia que aquela unidade poderia “ser o último tempo da (…) vida [de Daniel Batalha Henriques] neste mundo”.

Numa nova mensagem divulgada já depois da morte, o Patriarca de Lisboa agradece o serviço de Daniel Henriques à diocese."Partiu em paz, como em paz viveu toda a sua doença e sobretudo estas últimas semanas de hospitalização. Sempre a lembrar-se daqueles que generosamente servia e a oferecer-se por eles. Especialmente pela Diocese e pela Jornada Mundial da Juventude que preparamos, dando à sua partida um sentido salvador para todos, unido à Páscoa de Cristo", escreve Manuel Clemente numa mensagem

Natural da freguesia de Santo Isidoro, Mafra, Daniel Batalha Henriques foi ordenado padre em 01 de junho de 1990, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Em 13 de junho de 2018 foi nomeado, pelo Papa Francisco, bispo auxiliar de Lisboa, tendo recebido a ordenação episcopal em 25 de novembro desse ano.

O corpo de Daniel Batalha Henriques será velado na Sé de Lisboa a partir das 18h desta sexta-feira, informou ainda o Patriarcadode Lisboa. A missa exequial vai ser celebrada no sábado, às 11h, na Sé, presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, e o corpo vai depois para a Igreja Paroquial de Santo Isidoro, onde chegará pelas 16h, sendo sepultado no cemitério local, acrescenta.