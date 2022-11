Ensino Superior: Universidade de Lisboa lança Escola de Pós-Graduação para formar 10 mil pessoas até 2025

A pensar na população trabalhadora, muitas vezes esquecida pela oferta educativa tradicional do Ensino Superior, a Universidade de Lisboa acaba de lançar a Escola de Pós-Graduação.

Não tem morada física nem código postal, mas materializa o esforço da maior universidade do país em deter-se em pequenos cursos sem atribuição de grau académico, mas com sistema de avaliação e atribuição de créditos, cujo objetivo é estimular a formação de adultos no país.

"No relatório da OCDE, fica notório que um dos pontos menos positivos do ensino superior em Portugal é que se aposta muito nas faixas etárias tradicionais, ou seja, os jovens", em detrimento de uma maior especialização e formação da população trabalhadora, refere ao Expresso João Peixoto, vice-reitor da Universidade de Lisboa.

No balanço da verba do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que no caso da Universidade de Lisboa contempla 15,8 milhões de euros dedicados ao impulso do ensino para adultos, a instituição decidiu, então, “pressionar as escolas a criarem mais pós-graduações e colocar umas escolas a falarem com as outras”, explica o vice-reitor, por forma a reorganizarem a oferta educativa em dezenas de pós-graduações.

Muita da oferta integra conhecimentos de várias disciplinas, tem durações e preços variáveis e começará nas próximas semanas, informou a Universidade. O objetivo é formar 10 mil pessoas em pouco mais de dois anos, até 2025.

“A Universidade de Lisboa considera como objetivos estratégicos proporcionar competências essenciais e específicas para a prática profissional, aumentar a capacitação aprofundada de profissionais de diferentes áreas, facilitar a transferência de conhecimento, antecipar as necessidades emergentes de formação e também promover a oferta interdisciplinar e transdisciplinar de cursos de pós-graduação”, indica o comunicado da instituição.

Dentro do financiamento vindo do PRR captado pela instituição constam também 6,3 milhões de euros que serão aplicados no aumento da oferta de ensino dirigido aos jovens na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Belas Artes.